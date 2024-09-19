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18:46, 19 сентября 2024Россия

В Госдуме ответили на резолюцию Европарламента об ударах вглубь страны

Слуцкий: резолюция ЕП об ударах вглубь РФ ведет к разжиганию третьей мировой

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Резолюция Европарламента (ЕП) об ударах вглубь России направлена на разжигание третьей мировой войны. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Принятая резолюция Европарламента подтверждает преемственность курса на агрессивную русофобию и направлена на разжигание Третьей мировой войны, а также повышение риска ядерного конфликта», — написал он.

При этом депутат подчеркнул, что резолюции ЕП носят рекомендательный характер, что «пока спасает Старый Свет».

Как следует из резолюции, одобренной на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, ранее большинство депутатов (425) проголосовали за снятие с Украины ограничений на удары западным оружием по военным объектам в глубине России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также заявил, что подобные призывы к ударам по России ведут к ядерной войне.

ЖЗЛ
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