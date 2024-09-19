В Крыму продолжат подсчитывать ущерб от действий Украины

Глава парламента Константинов: Крым продолжит считать ущерб от действий Украины

Крым продолжит подсчитывать ущерб от действий Украины после обновления состава парламента. Об этом сообщил глава законодательного органа республики Владимир Константинов, передает РИА Новости.

По его словам, в составе парламента сохранилась рабочая группа по определению ущерба, ее планируют усилить новыми кадрами. Чиновник добавил, что конфликт рано или поздно закончится, после чего начнутся переговоры с Западом по поводу Украины. Тогда власти полуострова намерены предоставить юридически оформленные претензии, в которых будет отражен нанесенный Киевом при покровительстве западных союзников ущерб.

«Это станет одной из основ переговорного процесса», — заключил Константинов.

В августе Арбитражный суд Крыма удовлетворил первые два иска крымских предприятий о взыскании ущерба с властей Украины из-за водной блокады полуострова, взыскав по ним около 180 миллионов рублей. Месяцем ранее суд удовлетворил требования о взыскании компенсации ущерба, причиненного в результате энергетической блокады полуострова — украинскую сторону обязали оплатить убытки, превысившие 3,15 триллиона рублей.