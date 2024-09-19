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07:42, 19 сентября 2024Россия

В Крыму продолжат подсчитывать ущерб от действий Украины

Глава парламента Константинов: Крым продолжит считать ущерб от действий Украины

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Крым продолжит подсчитывать ущерб от действий Украины после обновления состава парламента. Об этом сообщил глава законодательного органа республики Владимир Константинов, передает РИА Новости.

По его словам, в составе парламента сохранилась рабочая группа по определению ущерба, ее планируют усилить новыми кадрами. Чиновник добавил, что конфликт рано или поздно закончится, после чего начнутся переговоры с Западом по поводу Украины. Тогда власти полуострова намерены предоставить юридически оформленные претензии, в которых будет отражен нанесенный Киевом при покровительстве западных союзников ущерб.

«Это станет одной из основ переговорного процесса», — заключил Константинов.

В августе Арбитражный суд Крыма удовлетворил первые два иска крымских предприятий о взыскании ущерба с властей Украины из-за водной блокады полуострова, взыскав по ним около 180 миллионов рублей. Месяцем ранее суд удовлетворил требования о взыскании компенсации ущерба, причиненного в результате энергетической блокады полуострова — украинскую сторону обязали оплатить убытки, превысившие 3,15 триллиона рублей.

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      Марина Совина
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