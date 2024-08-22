Суд удовлетворил иски к Украине о компенсации за водную блокаду Крыма

Арбитраж Крыма взыскал 180 млн рублей по искам об убытках из-за водной блокады

Арбитражный суд Крыма удовлетворил первые два иска крымских предприятий о взыскании ущерба с властей Украины из-за водной блокады полуострова, взыскав по ним около 189 миллионов рублей. Об этом сообщает РАПСИ.

Арбитраж вынес соответствующие решения по заявлениям ООО «Торгово-промышленная компания «Инфокар» и ООО «Чернышевское 22» о взыскании 93,7 и 86,6 миллиона рублей убытков соответственно с украинских министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов и Государственного агентства водных ресурсов. Издание отмечает, что сейчас на рассмотрении инстанции находится около 30 аналогичных исков.

В июле 2024 года Верховный суд Крыма признал право жителей на компенсацию из-за водной блокады полуострова, организованного Украиной. Власти указывали, что планируется установить полный список ее организаторов и исполнителей.