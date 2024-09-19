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11:30, 19 сентября 2024Силовые структуры

В России за два года отменены реабилитации более четырех тысяч человек

Генпрокуратура за два года отменила реабилитацию более 4 тысяч репрессированных
Начало событий в новости В России захотели отслеживать и отменять решения о реабилитации военных преступников

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Генеральная прокуратура за два года добилась отмены реабилитации более четырех тысяч репрессированных человек. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на официального представителя ведомства Андрея Иванова.

По его словам, все они были признаны жертвами политических репрессий. Официальный представитель Генпрокуратуры рассказал, что их права были восстановлены, но после проведенных проверок эти решения были отменены. Он отметил, что с 2020 года Главное уголовно-судебное управление ведомства во время проверки публикации СМИ и других источников обнаружило ряд фактов реабилитации в конце 1990-х — начале 2000-х годов лиц, как утверждается, изменивших Родине в период Великой Отечественной войны.

Иванов объяснил, что среди реабилитированных были обнаружены граждане, которые служили в карательных батальонах и полицейских отрядах, были участниками военизированных формирований вермахта и войск СС. Кроме того, он сказал, что прокуроры нашли среди реабилитированных тех, кто помогал фашистам, «работая в созданных ими органах местного самоуправления», а также «власовцев» и «бандеровцев».

По данным издания, в ведомстве рассказали, что со второго полугодия 2022 года было проверено более 14 тысяч решений о реабилитации. Там подчеркнули, что вопросы обоснованности реабилитации жертв репрессий 1920–1940-х и 1950-х годов к предмету проверок не относятся.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России хочет отслеживать и отменять решения о реабилитации военных преступников и виновных в тяжких и особо тяжких преступлениях.

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      Анна Габай
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