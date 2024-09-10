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00:49, 10 сентября 2024Силовые структуры

В России захотели отслеживать и отменять решения о реабилитации военных преступников

ГП РФ хочет отслеживать и отменять решения о реабилитации военных преступников

Фото: Petrov Sergey /Globallookpress.com

Генеральная прокуратура России хочет отслеживать и отменять решения о реабилитации военных преступников и виновных в тяжких и особо тяжких преступлениях. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Инициатива ведомства исходит из Концепции государственной политики РФ по увековечиванию жертв политических репрессий.

Генпрокуратура указала на недопустимость оправдания лиц, виновных в тяжких и военных преступлениях, деяниях против мира и человечности. «На постоянной основе организовать работу по выявлению и отмене таких решений», — говорится в проекте приказа.

Главное управление международно-правового сотрудничества будет направлять в МИД России об отмене заключений о реабилитации в отношении граждан или подданных иностранных государств, чтобы эти сведения в случае принятия соответствующего решения передавались по дипломатическим каналам в другие страны.

Ранее Россия объявила в международный розыск бывшего украинского эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка). В ведомстве отметили, что запрос об экстрадиции бывшего эсэсовца был направлен властям Канады в декабре 2023 года, однако на него пришел отказ. После этого Генпрокуратура добилась включения Гунько в базу данных Интерпола.

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      Марина Совина
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