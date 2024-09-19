В США отреагировали на учения ВМФ России

WP: учения ВМФ России показали, что Москва может проецировать силу по всему миру

Стратегические командно-штабные учения «Океан-2024» военно-морского флота (ВМФ) России показали, что Москва может проецировать силу по всему миру. Об этом заявил обозреватель Ли Хокстейдер в статье для издания Washington Post (WP), базирующегося в США.

«Даже если представленные Россией цифры были завышены, операция была поигрывающим мускулами напоминанием, что у Москвы остается достаточно возможностей для проецирования своей силы по всему миру», — говорится в материале.

Хокстейдер считает, что «этот отрезвляющий факт зачастую теряется» на фоне роста угрозы со стороны Китая и поворота Штатов в сторону Индо-Тихоокеанского региона. «Он не должен теряться, потому что было бы ошибкой снова недооценить решимость Москвы бросить вызов мировому порядку под руководством Вашингтона или стойкость Москвы на Украине», — отмечает обозреватель.