Врач указала на самую опасную для здоровья диету

Диетолог Волкова: гречневые и яблочные монодиеты наиболее опасны для организма

Монодиеты и диеты с экстремально низкой калорийностью наиболее опасны для здоровья, предупредила врач-терапевт, диетолог Галина Волкова. На самую вредящую человеку диету она указала в беседе с РИА Новости.

Самой опасной она назвала монодиету, при которой в организм поступает только один питательный элемент. «Как правило, это углеводы при часто используемых гречневой, яблочной, арбузной диетах. И таким образом, у нас не поступают в организм белки, которые являются строительным элементом всех клеток организма, и не поступают жиры, которые очень важны для гормональной системы», — объяснила Волкова. Ежедневный рацион, подчеркнула эксперт, должен состоять из всех питательных элементов: белков, жиров и углеводов.

Также опасной, обратила внимание диетолог, считается диета с резко низкой калорийностью: меньше 900 килокалорий в долгосрочной перспективе. Нехватка энергии для основных процессов жизнедеятельности человека повлечет за собой плохое самочувствие и расстройство пищевого поведения, которое в конечном итоге увеличит вес вместо ожидаемого снижения, заключила Волкова.

Ранее врач-диетолог Людмила Денисенко перечислила продукты и напитки, которые полезно есть и пить перед сном. По словам эксперта, улучшить сон помогает аминокислота триптофан.