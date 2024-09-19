Захарова назвала призыв ЕП арестовать Мадуро проявлением буйного помешательства

Захарова: призыв ЕП выдать ордер на арест Мадуро — это буйное помешательство

Призыв Европейского парламента (ЕП) выдать ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро является проявлением буйного помешательства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Европейский парламент стал воплощением коллективного бессознательного с признаками буйного помешательства (...) У ЕП навязчивая идея преследовать тех, кто не входит в арсенал Европейского союза (ЕС)», — отметила дипломат.

Захарова также отметила, что при этом в ЕС «полностью безразлично» относятся к расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток», которые были совершенны в зоне ответственности стран-участниц объединения.

Ранее Европарламент призвал Евросоюз запросить ордер на арест Мадуро и признать главой государства лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа. Кроме того, законодательный орган ЕС настоял на том, чтобы «сделать все возможное для обеспечения вступления в должность Гонсалеса Уррутиа с 10 января 2025 года».