Замминистра обороны Тимур Иванов привык к СИЗО

Адвокат Мусаев: бывший замминистра обороны Иванов адаптировался к жизни в СИЗО

Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов привык к условиям содержания в следственном изоляторе (СИЗО). Об этом сообщил адвокат Мурад Мусаев, передает РИА Новости.

«Он адаптировался к изменившимся условиям жизни. Его положение не отличается от других арестантов», — сказал защитник. По его словам, Иванов продолжает считать себя невиновным и не идет на сделку со следствием, чтобы не оговаривать себя.

В четверг Басманный суд Москвы продлил Иванову срок ареста до 23 декабря. Адвокаты просили изменить меру пресечения и отпустить его под домашний арест или запрет определенных действий.

Иванову вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля и предъявили обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.