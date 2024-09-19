Жена Александра Цыпкина решила распродать гардероб на 4,5 миллиона рублей

Жена писателя Цыпкина Лаврентьева решила продать гардероб на 4,5 миллиона рублей

Жена российского писателя Александра Цыпкина Оксана Лаврентьева решила распродать гардероб на 4,5 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на сайте онлайн-платформы для ресейла и покупки оригинальных брендовых вещей Oskelly.

Актриса разместила 97 объявлений, среди которых — платья, сумки, обувь и другие позиции. Самым дорогим предложением оказалось черное облегающее платье французского бренда Chanel, которое оценили в 238,1 тысячи рублей. Помимо этого, Лаврентьева также предложила к покупке брючный костюм Dolce & Gabanna за 150 тысяч рублей и вечерний наряд Prada за 99,950 тысячи рублей.

В то же время самыми бюджетными оказались шорты Chloe, за которые супруга писателя намерена получить 8 тысяч рублей, и леггинсы Balenciaga за 10,7 тысячи рублей. Общая сумма всех товаров составила 4,568 миллиона рублей.

В июне Анна Хилькевич начала распродавать свой гардероб на сотни тысяч рублей. В аккаунте 37-летней звезды было представлено 13 товаров, за которые в общем она хотела получить 378,4 тысячи рублей.