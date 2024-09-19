Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:51, 19 сентября 2024Ценности

Жена Александра Цыпкина решила распродать гардероб на 4,5 миллиона рублей

Жена писателя Цыпкина Лаврентьева решила продать гардероб на 4,5 миллиона рублей
Оксана Лаврентьева

Оксана Лаврентьева. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Жена российского писателя Александра Цыпкина Оксана Лаврентьева решила распродать гардероб на 4,5 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на сайте онлайн-платформы для ресейла и покупки оригинальных брендовых вещей Oskelly.

Актриса разместила 97 объявлений, среди которых — платья, сумки, обувь и другие позиции. Самым дорогим предложением оказалось черное облегающее платье французского бренда Chanel, которое оценили в 238,1 тысячи рублей. Помимо этого, Лаврентьева также предложила к покупке брючный костюм Dolce & Gabanna за 150 тысяч рублей и вечерний наряд Prada за 99,950 тысячи рублей.

Материалы по теме:
Ввоз и ныне там. Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
Ввоз и ныне там.Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
2 ноября 2022
В России под видом дорогой одежды продают дешевые товары с AliExpress. Как магазины наживаются на россиянах?
В России под видом дорогой одежды продают дешевые товары с AliExpress.Как магазины наживаются на россиянах?
27 января 2023

В то же время самыми бюджетными оказались шорты Chloe, за которые супруга писателя намерена получить 8 тысяч рублей, и леггинсы Balenciaga за 10,7 тысячи рублей. Общая сумма всех товаров составила 4,568 миллиона рублей.

В июне Анна Хилькевич начала распродавать свой гардероб на сотни тысяч рублей. В аккаунте 37-летней звезды было представлено 13 товаров, за которые в общем она хотела получить 378,4 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Легендарный экстрасенс Кашпировский вернулся. Что происходит на его магических сеансах и сколько они стоят?

      «ВКонтакте» запустила масштабное обновление

      Индия за 149 миллионов долларов запустит миссию к Венере

      Хилькевич показала фигуру через два дня после родов с фразой «хотела бы как у Погребняк»

      Женщина решила отказаться от семьи, удалила пупок и засушила его в банке

      Новый премьер Франции уйдет в отставку при одном условии

      В Грузии заявили о нападении США на страну

      Германия проверит использование Израилем немецкого оружия

      Глава ДНР высказался о перспективе мирных переговоров России и Украины

      Депутаты Европарламента призвали ЕС разрешить Украине бить по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше