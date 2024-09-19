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02:00, 19 сентября 2024Забота о себе

Женщина осталась без секса после 20 лет жизни с мужем и узнала о его измене

Фото: freepik / Freepik

Американский психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли дала совет женщине, пожаловавшейся на отсутствие секса в браке после измены мужа. Его письмо и совет специалистки с вариантами действия в этой ситуации опубликовало издание The Guardian.

По словам женщины, они женаты уже 20 лет, а их сексуальная жизнь всегда была очень насыщенной. Однако три года назад их интимная жизнь остановилась. Вскоре после этого автор письма узнала об измене супруга. Муж заверил, что дружба с другой женщиной была только романтической, однако с тех пор интимные отношения не возобновились — супруги живут как соседи по комнате. «Я хочу половой жизни. Если с ним, отлично. Если нет, то я надеюсь встретить того человека, который меня будет привлекать. Я хочу начать новую, полноценную жизнь», — написала она.

В ответ Коннолли отметила, что когда договоренности в отношениях нарушаются, обоим партнерам предстоит пересмотреть ценность связи. «Некоторые люди просто принимают негативные аспекты отношения (невнимательное поведение, отсутствие секса или нелояльность). Причина этого может быть связана с ощущением финансовой ловушки, нежеланием разрушать жизнь детей или страхом начать все сначала», — рассуждает психотерапевт.

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Коннолли также обратила внимание на то, что автор письма тоскует по любящему партнеру, и призвала действовать решительно и найти либо вескую причину остаться, либо двигаться дальше. «К сожалению, он уже "ушел" от вас, и я очень сомневаюсь, что все можно восстановить в таком виде, в каком вы хотите», — написала специалистка.

Ранее Коннолли дала совет 50-летнему мужчине, пожаловавшемуся на то, что его жена ненавидит сексуальные прелюдии. Она порекомендовала мужчине попытаться найти устраивающий обоих способ заниматься сексом с помощью обсуждений и экспериментов.

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      Александра Лисица
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