Акции Mercedes-Benz резко подешевели из-за плохих продаж

Акции Mercedes на бирже во Франкфурте подешевели на 8,4 % из-за продаж в КНР

Акции Mercedes-Benz на Франкфуртской бирже подешевели до рекордных за последние четыре года значений. О резком падении стоимости ценных бумаг сообщает Bloomberg.

Аналитики объясняют тенденцию углубляющимся спадом в Китае, который вынудил крупнейшего в мире производителя автомобилей класса люкс сократить свой прогноз по продажам.

Из-за плохих результатов на рынке КНР седанов S-Class и Maybach Mercedes-Benz снизила ожидания по своему основному автомобильному подразделению. Ожидаемая прибыль снизилась с 11 до 7,5-8,5 процента. Прибыль до вычета процентов и налогов будет «значительно ниже» уровня предыдущего года, отмечают представители компании.

Ранее стало известно, что китайская BYD получила контроль над заводом Mercedes-Benz в Китае. На фоне того, как все большее число иностранных автопроизводителей сокращают свое присутствие на крупнейшем в мире автомобильном рынке, местная компания выкупила акции в некогда совместной компании, созданной для продвижения бренда электромобилей премиум-класса Denza.

Почти треть основных заводов по производству легковых автомобилей пяти крупнейших европейских автопроизводителей — BMW, Mercedes-Benz, Stellantis, Renault и VW — столкнулись в 2023 году с недозагрузкой. Их годовой объем продаж в Европе оказался на три миллиона ниже допандемийных показателей. Это ставит под вопрос будущее тысяч рабочих мест, отмечают эксперты Bloomberg.