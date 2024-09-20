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07:30, 20 сентября 2024Мир

Австралия заявила о наличии доказательств против обвиненных в шпионаже россиян

ABC: власти Австралии изъяли 12 устройств по делу обвинения россиян в шпионаже

Фото: Aleksandra Pogiba / news.ru / Global Look Press

Власти Австралии изъяли 12 устройств и заявили о наличии «значительного объема» доказательств по делу об обвинении супружеской пары россиян Королевых в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает местный телеканал ABC.

«Прокурор Элли Макдональд запросила отсрочку судебного заседания, отметив, что необходимо изучить "значительный объем" доказательств и что было изъято 12 устройств. Судья Питер Саггерс попросил предоставить полный перечень доказательств, который должен быть подготовлен к 13 декабря», — говорится в материале.

Отмечается, что интересы 40-летней Киры Королевой и ее 62-летнего мужа Игоря в суде Брисбена представляли адвокаты. Супруги не были подключены по видеосвязи, ходатайство об освобождении под залог также не рассматривалось.

Дело будет рассмотрено судом Брисбена 20 декабря.

11 июля семейную пару Королевых с двойным гражданством России и Австралии арестовали в Брисбене по подозрению в шпионаже. В полиции уточнили, что супруга работала техником по информационным системам в австралийской армии и так якобы смогла получить доступ к секретной информации.

Посольство России в Австралии назвало распространение информации об аресте соотечественников по обвинению в попытке шпионажа новой волной антироссийской паранойи.

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      Лина Пивоварова
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