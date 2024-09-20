Два беспилотника сбили в российском регионе

Губернатор Богомаз: два беспилотника сбили в Брянской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотника в Брянской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — уточнил губернатор.

Богомаз уточнил, что в результате инцидента разрушений и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Ранее у села Колодное Курской области сбили трехметровый беспилотник с реактивным двигателем. Точно марку дрона установить не удалось, так как его обломки сильно обгорели после попадания средств противовоздушной обороны.