Богомаз обратился к жителям Брянской области на фоне массированной атаки БПЛА

Богомаз предупредил жителей Брянской области о массированной атаке дронов ВСУ

Массированная атака с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) проводится Вооруженными силами Украины (ВСУ) по территории Брянской области. Об этом в своем обращении к местным жителям предупредил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — написал губернатор. Он попросил граждан соблюдать меры безопасности.

Незадолго до этого стало известно, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два дрона в Брянской области. Александр Богомаз уточнил, что в результате инцидента разрушений и пострадавших нет.