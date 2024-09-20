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22:21, 20 сентября 2024Россия

Богомаз обратился к жителям Брянской области на фоне массированной атаки БПЛА

Богомаз предупредил жителей Брянской области о массированной атаке дронов ВСУ

Фото: Alina Smutko / Reuters

Массированная атака с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) проводится Вооруженными силами Украины (ВСУ) по территории Брянской области. Об этом в своем обращении к местным жителям предупредил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — написал губернатор. Он попросил граждан соблюдать меры безопасности.

Незадолго до этого стало известно, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два дрона в Брянской области. Александр Богомаз уточнил, что в результате инцидента разрушений и пострадавших нет.

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      Александра Синицына
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