Одна из стран Азии стала покупать больше российской нефти

ГТУ: Китай увеличил импорт российской нефти почти на 26 процентов

В последнем месяце лета Китай нарастил импорт российской нефти на 25,6 процента, если сравнивать с июльскими показателями. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Объемы этого импорта оценены в 9,37 миллиона тонн. В денежном выражении увеличение составило 20,6 процента. Таким образом, Китай купил нефти на 5,38 миллиарда долларов. Среди государств-поставщиков этого углеводорода в Китай, Россия сохранила за собой первое место.

На второй позиции расположилась Саудовская Аравия, которая сократила свои поставки больше чем на 13 процентов. Следом за ней — Малайзия.

Ранее сообщалось, что цена нефти Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше 75 долларов за баррель впервые с начала осени.

Однако по данным Bloomberg, незначительное увеличение объемов поставок российской нефти по морю в последние недели не дает возможности Москве надеяться на больший доход, так как цена экспортного сорта Urals падает более быстрыми темпами.