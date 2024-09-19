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13:30, 19 сентября 2024Экономика

Цены на российскую нефть рухнули

Bloomberg: с конца июня стоимость российской нефти рухнула на 30 процентов

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Некоторое увеличение объемов поставок российской нефти по морю в последние недели не позволяет Москве рассчитывать на больший доход, потому что цена на основной экспортный сорт Urals падает более быстрыми темпами. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты пишет Bloomberg.

По оценкам агентства, с конца июня стоимость Urals рухнула почти на 30 процентов, что связано как с общим падением мировых цен на нефть, так и с увеличением дисконта. Так, только во вторую неделю сентября Urals подешевел на три доллара, уйдя ниже уровня потолка цен — 60 долларов за баррель.

Средние четырехнедельные объемы экспорта выросли на 80 тысяч баррелей в сутки, до 3,21 миллиона баррелей. В свою очередь, недельный поток, считающийся менее показательным, вырос на 110 тысяч баррелей в сутки.

Проблемой для экспортеров нефти остаются слабый экономический рост в Китае и бум электромобилей, который снижает необходимость в нефти. На этом фоне в стране даже начали банкротиться небольшие устаревшие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), так называемые «чайники», которые активно закупали санкционную нефть, в том числе из Венесуэлы, Ирана и России.

Отдельным вопросом остается выполнение Россией квот ОПЕК+. В конце августа вице-премьер Александр Новак утверждал, что нефтяные компании вышли на исполнение сделки по сокращению добычи, в то время как в прошлые месяцы превышали лимиты. В сентябре и октябре Москва обещала компенсировать нарушения, но признаков этого не видно.

В то же время рост экспорта источники на рынке объясняют и сохраняющимися проблемами на НПЗ, плановый и внеплановый ремонт которых не успели завершить в срок, а значит, на рынке образовались дополнительные объемы сырья.

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      Платон Щукин
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