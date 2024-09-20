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19:36, 20 сентября 2024Силовые структуры

Бывшего священника оставили в колонии по делу о хищении денег, икон и техники

В Перми суд оставил в силе приговор экс-священнику за хищение денег и икон

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Пермский краевой суд оставил в силе семилетний приговор бывшему священнику Кудымкарской епархии РПЦ Николаю Вернигору по делу о хищениях денег, икон и техники у епархии и епископа. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, жалобы защиты были оставлены судом без удовлетворения.

17 июня Ленинский районный суд Перми приговорил Вернигора к семи годам колонии. Его признали виновным по статьям 160 («Присвоение или растрата в особо крупном размере»), 158 («Кража с причинением значительного ущерба») и 164 («Хищение предметов, имеющих особую историческую, художественную или культурную ценность») УК РФ.

Следствие и суд установили, что Вернигор присвоил средства Кудымкарской епархии, а также похитил вещи, технику, иконы и деньги за продажу земли в Подмосковье у епископа на покое Никона. Общий ущерб составил около 23 миллионов рублей. В 2023 году он был лишен сана.

Ранее сообщалось, что главу московского суда заподозрили в хищении 25 миллионов рублей.

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