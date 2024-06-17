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12:35, 17 июня 2024Силовые структуры

Бывший российский священник похитил 23 миллиона рублей у епископа

В Перми дали 7 лет экс-священнику, похитившему 23 млн руб. у епископа и епархии

Фото: Andrey Sayfutdinov / Shutterstock / Fotodom

Ленинский районный суд Перми огласил приговор в отношении бывшего священника Кудымкарской епархии РПЦ Николая Вернигора, который похитил 23 миллиона рублей у епископа и епархии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Экс-священник обвинялся по трем уголовным статьям — 160 («Присвоение или растрата в особо крупном размере»), 158 («Кража с причинением значительного ущерба») и 164 («Хищение предметов, имеющих особую историческую, художественную или культурную ценность») УК РФ. Его приговорили к семи годам колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей и возмещением в пользу потерпевших 15 миллионов рублей.

По данным следствия, Вернигор присвоил средства Кудымкарской епархии, а также похитил вещи, технику, иконы и деньги за продажу земли в Подмосковье у епископа на покое Никона. Общий ущерб составил около 23 миллионов рублей.

Как уточняет агентство, священник был лишен сана в 2023 году.

Ранее силовики вскрыли масштабную схему хищения пенсий и социальных выплат с использованием поддельных документов стран ЕС на Северном Кавказе. Ущерб оценивается в один миллиард рублей.

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