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02:09, 20 сентября 2024Из жизни

Черви принялись пожирать мозг жителей США

L.A. Times: двое жителей США заразились пожирающими мозг аскаридами енотов

Фото: Artistic Operations / Shutterstock / Fotodom

В США у двух жителей штата Калифорния выявили байлисаскаридоз — паразитарное заболевание, вызываемое кольчатыми червями, известными под названием «аскариды енотов». Об этом пишет Los Angeles Times (L.A. Times).

По данным Департамента здравоохранения Лос-Анджелеса, паразитов Baylisascaris procyonis обнаружили в заливе Саут-Бэй. Эти кольчатые черви достигают 23 сантиметров в длину и обычно живут в кишечнике енотов. Примерно пять процентов личинок, оказавшихся в организме человека, попадают в мозг и начинают пожирать его, нанося обширные повреждения и вызывая отек.

Baylisascaris procyonis могут также проникать в глаза и спинной мозг, вызывая тяжелые повреждения центральной нервной системы. Власти округа Лос-Анджелес не сообщили дополнительной информации о людях, которые заразились, и их состоянии в данный момент. Хотя у людей байлисаскаридоз встречается редко, в Калифорнии множество енотов обитают рядом с жильем, что увеличивает риск заражения.

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Издание отмечают, что подхватить этого паразита можно, проглотив землю, воду или субстанции, загрязненные фекалиями енотов. Байлисаскаридоз не передается от человека к человеку.

Власти Калифорнии призвали граждан чаще мыть руки, избегать контактов с дикими животными и следить, чтобы домашние питомцы не подходили к ним. В пресс-релизе также отмечается, что наибольшему риску заражения паразитами подвержены люди старше 65 лет, дети, беременные женщины и люди с пониженным иммунитетом.

Ранее сообщалось, что у бывшего кандидата на пост президента США Роберта Кеннеди-младшего нашли опасного паразита. По утверждению политика, червь забрался ему в голову и съел часть его мозга.

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      Никита Савин
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