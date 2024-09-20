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16:29, 20 сентября 2024Забота о себе

Диетолог назвал омолаживающий фрукт

Диетолог Гинзбург: плоды манго имеют омолаживающий эффект и полезны для кожи

Фото: Desirae Hayes-Vitor / Unsplash

В манго сдержатся вещества, которые имеют омолаживающий эффект и являются полезными для кожи, утверждает врач-диетолог Михаил Гинзбург. О неожиданной пользе экзотического фрукта он рассказал в интервью радио Sputnik.

Гинзбург отметил, что плоды манго богаты флавоноидами и каротиноидами, которые имеют противовоспалительное и омолаживающее действие. Он уточнил, что витамин С, аскорбиновая кислота стимулируют иммунитет, помогают железу лучше усваиваться и поддерживают коллаген соединительных тканей. «Включение в рацион манго благотворно сказывается на здоровье кожи», — резюмировал врач.

Еще одним преимуществом манго диетолог назвал высокое содержание в нем клетчатки. Врач отметил, что в этих плодах преобладают растворимые пищевые волокна, которые поддерживают микрофлору и иммунитет.

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Единственным недостатком манго, по мнению Гинзбурга, является высокое содержание сахаров. Чтобы они сразу не попадали в кровь, а всасывались постепенно, диетолог посоветовал есть плоды после еды в качестве десерта. За раз можно съесть около 100 граммов мякоти, считает врач. В день допустимо съесть две-три такие порции.

Ранее нутрициолог Лариса Никитина перечислила продукты, которые помогут поддержать иммунитет осенью. По ее мнению, укрепить организм помогут черная смородина, чеснок, брокколи, капуста, болгарский и острый перец.

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      Екатерина Улитина
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