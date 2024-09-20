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15:26, 20 сентября 2024Из жизни

Дональд Трамп целую минуту пытался купить гамбургеры на криптовалюту и не смог

Дональд Трамп купил гамбургеры на биткоин

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп посетил бар для любителей криптовалют в Нью-Йорке. Об этом сообщает Bloomberg.

В баре Трамп купил гамбургеры для всех присутствующих, потратив на это 998,7 доллара. После этого он целую минуту пытался оплатить заказ биткоинами, но так и не смог отсканировать QR-код бара при помощи платежного приложения. В конце концов кто-то пришел ему на помощь, взял у него телефон и совершил с него платеж.

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Известие о визите Трампа в криптовалютный бар повлияло на курс биткоина: он, как пишет Newsweek, вырос на 264 071,54 рубля и составил 5 817 172,95 рубля.

Ранее сообщалось, что в США полиция нашла более 50 тысяч краденых биткоинов в банке из-под попкорна, хранившейся в ванной у жителя штата Джорджия. Криптовалюта была похищена более десяти лет назад с нелегального маркетплейса Silk Road.

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      Олег Парамонов
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