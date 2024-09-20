ФСБ задержала корректировавшего удары ВСУ по подразделениям Росгвардии украинца

В ЛНР силовики задержали украинца, корректировавшего удары ВСУ по Росгвардии

В Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники ФСБ задержали украинца, который корректировал удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по подразделениям Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным силовиков, житель Луганска причастен к сбору информации военного характера в интересах ВСУ. Он собирал сведения о размещении личного состава и техники Росгвардии и передавал их представителям вооруженных формирований Украины для нанесения ударов. Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

На оперативном видео задержанный рассказал, что впервые передал данные в сентябре 2022 года, после этого он вместе со своим одногруппником создал таблицу для сбора данных о людях с пророссийской позицией. Эту информацию он также передал куратору.

Ранее сообщалось, что ФСБ показала видео с признанием жителя ЛНР в передаче сведений ВСУ.