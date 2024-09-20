Харрис пригрозила желающим ворваться в ее дом расстрелом

Камала Харрис: если кто-то вломится в мой дом, его застрелят

Действующая вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис заявила, что застрелит каждого, кто ворвется в ее дом. Ее слова передает издание The Hill.

Такое заявление она сделала на предвыборном мероприятии, когда телеведущая Опра Уинфри указала, что Харрис владеет оружием. В ответ политик отметила, что каждый, кто вломится в ее дом, получит пулю. «Наверное, мне не следовало этого говорить. Мои сотрудники разберутся с этим позже», — добавила Харрис.

Харрис также высказалась о Второй поправке к Конституции США, которая гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия. По ее словам, она выступает за данную поправку, но в то же время поддерживает запрет штурмового оружия и всеобщую проверку биографических данных.

В 2023 году сообщалось, что США достигли определенного антирекорда по числу случаев массовой стрельбы, показатель за август превысил статистику предыдущих лет. Наибольшее число эпизодов произошли во время пребывания Джо Байдена на посту президента США. За 227 дней 2023 года произошло 443 случая массовой стрельбы в 41 штате и столичном округе Колумбия, отмечалось в статистическом отчете.