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09:44, 20 сентября 2024Наука и техника

«Калашников» показал разведывательный «Скат» в Ижевске

«Калашников» показал разведывательный дрон «Скат 350М» на выставке в Ижевске
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ижевский авиационный завод (ИАЗ, входит в концерн «Калашников») показал разведывательный дрон «Скат 350М» на выставке в честь Дня оружейника в Ижевске. Об этом сообщили в концерне.

«"Скат 350М" выпускается серийно и активно используется в зоне проведения СВО. Предназначен для воздушного наблюдения, поиска целей в оптическом и ИК диапазонах, точного наведения средств поражения на объекты противника. По оценке специалистов, является одним из ведущих воздушных разведчиков в интересах подразделений заказчика», — говорится в сообщении.

В концерне отметили, что «Скат» позволил обнаружить различные объекты противника, включая склады боеприпасов, бронетехнику и реактивные системы залпового огня RM-70 Vampire, которые впоследствии были уничтожены.

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Комплекс «Скат» отличает наличие 32 каналов связи на наземном приемо-передающем устройстве. Такое решение обеспечивает стабильную связь между дроном и наземной станцией и способствует противодействию средствам радиоэлектронной борьбы.

В апреле концерн «Калашников» сообщил, что спецназ Росгвардии обнаружил топливную базу Вооруженных сил Украины и навел удар по ней с помощью дрона «Скат 350М».

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      Даниил Иринин
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