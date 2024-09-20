«Калашников» показал разведывательный «Скат» в Ижевске

«Калашников» показал разведывательный дрон «Скат 350М» на выставке в Ижевске

Ижевский авиационный завод (ИАЗ, входит в концерн «Калашников») показал разведывательный дрон «Скат 350М» на выставке в честь Дня оружейника в Ижевске. Об этом сообщили в концерне.

«"Скат 350М" выпускается серийно и активно используется в зоне проведения СВО. Предназначен для воздушного наблюдения, поиска целей в оптическом и ИК диапазонах, точного наведения средств поражения на объекты противника. По оценке специалистов, является одним из ведущих воздушных разведчиков в интересах подразделений заказчика», — говорится в сообщении.

В концерне отметили, что «Скат» позволил обнаружить различные объекты противника, включая склады боеприпасов, бронетехнику и реактивные системы залпового огня RM-70 Vampire, которые впоследствии были уничтожены.

Комплекс «Скат» отличает наличие 32 каналов связи на наземном приемо-передающем устройстве. Такое решение обеспечивает стабильную связь между дроном и наземной станцией и способствует противодействию средствам радиоэлектронной борьбы.

В апреле концерн «Калашников» сообщил, что спецназ Росгвардии обнаружил топливную базу Вооруженных сил Украины и навел удар по ней с помощью дрона «Скат 350М».