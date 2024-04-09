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16:53, 9 апреля 2024Наука и техника

Российский «Скат» навел удар по топливной базе ВСУ

Спецназ Росгвардии навел удар по топливной базе ВСУ с помощью дрона «Скат 350М»
СюжетРакетные удары по Украине:

Кадр: Telegram-канал «Концерн «Калашников»

Спецназ Росгвардии обнаружил топливную базу Вооруженных сил Украины (ВСУ) и навел удар по ней с помощью дрона «Скат 350М». Об этом сообщили в Telegram-канале концерна «Калашников».

«С его [«Ската 350М»] помощью спецназ Росгвардии обнаружил склад горюче-смазочных материалов ВСУ и передал его координаты вышестоящему командованию. В итоге Воздушно-космические силы России уничтожили топливную базу противника в его глубоком тылу», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видны железнодорожные цистерны, автомобили-заправщики и замаскированная гаубица ВСУ. После обнаружения по складу нанесли высокоточный удар.

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Ранее в апреле стало известно, что «Калашников» впервые представил разведывательный дрон «Скат 350М» на выставке «Экспотехностраж» в Санкт-Петербурге. Максимальная длительность полета «Скат 350М» составляет 240 минут. Аппарат с электродвигателем развивает скорость до 120 километров в час.

В марте представитель компании-разработчика сообщил, что разведывательный беспилотник «Альбатрос М5» после модернизации может работать на дальности до 60-80 километров.

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      Даниил Иринин
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