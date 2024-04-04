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04:30, 4 апреля 2024Наука и техника

«Калашников» представил «Скат» для ночной аэрофотосъемки

«Калашников» представил дрон «Скат 350М» на выставке «Экспотехностраж»

Изображение: АО «Концерн «Калашников»

Концерн «Калашников» впервые представил разведывательный дрон «Скат 350М», предназначенный для ночной аэрофотосъемки, на выставке «Экспотехностраж» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы концерна.

«Беспилотное воздушное судно применяется для аэрофотосъемки с целью создания высокоточных цифровых карт, а также проведения дистанционного воздушного видеомониторинга местности и объектов с применением специализированных модулей полезных нагрузок в онлайн-режиме, в том числе с возможностью полета в ночное время», — говорится в материалах.

Максимальная длительность полета «Скат 350М» составляет 240 минут. Аппарат развивает скорость до 120 километров в час. Дрон с размахом крыла 3,2 метра получил электродвигатель.

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Ранее в апреле генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин сообщил, что в России создан FPV-дрон «Хруст», предназначенный для работы в условиях радиационного или химического заражения. Беспилотник может нести датчики радиоактивности или загазованности территории.

В марте стало известно, что в зону специальной военной операции отправили более семи тысяч беспилотных летательных аппаратов «Черника-1».

ЖЗЛ
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