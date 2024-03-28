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19:31, 28 марта 2024Наука и техника

В зону СВО отправили более 7 тысяч БПЛА «Черника-1»

В зону СВО отправили более 7 тысяч беспилотников «Черника-1»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В зону специальной военной операции (СВО) отправлено более 7 тысяч беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Черника-1». Об этом со ссылкой на компанию-разработчика сообщает ТАСС.

Изготовленный по аэродинамической схеме типа «летающее крыло» беспилотник предназначен для поражения, в частности, живой силы. Дальность применения БПЛА — до 80 километров, масса переносимой нагрузки — до 0,7 килограмма, работая высота полета — 1,5 километра, крейсерская скорость — 75 километров в час.

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Запускать «Чернику-1» можно с катапульты или рукой. БПЛА предусматривает несколько видов подрыва снарядов. Например, отложенная детонация используется для поражения живой силы. «Он разрывается рядом с противником и имеет радиус поражения 20 метров», — уточнили в компании.

В феврале агентство со ссылкой на конструкторское бюро «Стратим» сообщило, что в зоне СВО планируется провести испытания ударного беспилотника «Чайка», построенного по аэродинамической схеме «тейлситтер», отличающейся сочетанием особенностей летательных аппаратов самолетного и мультироторного типов.

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      Иван Потапов
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