КБ «Стратим»: российский беспилотник-тейлситтер «Чайка» испытают в зоне СВО

В зоне специальной военной операции (СВО) планируется провести испытания ударного беспилотника «Чайка», построенного по аэродинамической схеме «тейлситтер», отличающейся сочетанием особенностей летательных аппаратов самолетного и мультироторного типов. Об этом со ссылкой на конструкторское бюро (КБ) «Стратим» сообщает ТАСС.

В настоящее время организация изготавливает опытную партию беспилотников, которая в марте будет направлена на испытания в зону СВО.

«Особенностью аппарата является его аэродинамическая схема — в воздух беспилотник будет подниматься как мультироторный дрон, а совершать полет — как самолет. Таким образом, у беспилотника есть возможность взлетать просто с пятачка, ему не нужна ни катапульта, ни взлетная полоса, ни пороховой старт. Соответственно, он очень удобен в использовании», — заявили в КБ.

Дальность полета беспилотника — до 30 километров при скорости не менее 100 километров в час. Массе переносимой полезной нагрузки — 4-5 килограмма.

В январе в КБ сообщили о работе над бюджетным аналогом реактивного дрона-камикадзе «Герань».