В России разработают бюджетный аналог реактивной «Герани»

«Стратим»: в РФ разработают бюджетный аналог реактивного БПЛА-камикадзе «Герань»

Российские специалисты разрабатывают бюджетный аналог реактивного дрона-камикадзе «Герань». Работу над проектом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Ястреб» планируют закончить в первом полугодии 2024 года. Об этом в конструкторском бюро (КБ) «Стратим» сообщили ТАСС.

Отмечается, что «Ястреб», который наводится на цель по координатам, выполнен по схеме «летающее крыло». Аппарат сможет поражать цели на расстоянии до 350 километров.

«Мы завершаем цикл полетных испытаний прототипа, далее немного перепроектируем большой экземпляр и начнем его летные испытания. К стадии готового изделия планируется перейти в первом полугодии этого года. В том числе "Ястреб" будет использоваться как псевдокрылатая ракета — ложная цель для отвлечения средств противовоздушной обороны противника», — сказали в организации.

Аппарат с двигателем внутреннего сгорания сможет развивать скорость до 300 километров в час, а версия с реактивной силовой установкой — 700 километров в час. Дрон, способный нести до 16 килограммов полезной нагрузки, оснастят фугасной боевой частью. «Наше изделие будет отличаться низкой стоимостью, поскольку выполняется полностью из гражданских компонентов», — отметили в КБ.

Также там рассказали, что «Ястреб» будет устойчив к воздействию средств радиоэлектронной борьбы и сможет заходить на цель с помощью системы машинного зрения. Дрон получит реактивную силовую установку российского производства.

В декабре 2023 года заслуженный военный летчик России генерал-майор в отставке Владимир Попов сообщил, что дроны «Герань» получили реактивные двигатели, которые значительно повысили их эффективность.