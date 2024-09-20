Компании ДЗЗ выразили опасения из-за «военного Starlink»

Компании ДЗЗ: со SpaceX не может конкурировать ни одна организация

Со SpaceX не может конкурировать ни одна космическая компания или оргапнизация в мире. Соответствующие опасения выразили поставщики услуг дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), сообщает издание SpaceNews.

В публикации рассказывается, что многие компании внимательно следят за развитием спутниковой группировки Starshield, которая является «военным Starlink», способным передавать данные непосредственно заказчику. «Мы относимся к этому очень серьезно», — сказал руководитель цифрового подразделения европейской компании Airbus Defence and Space Эрик Эвен.

Старший вице-президент компании Telespazio Паоло Минчакки был еще более обеспокоен. «Настоящая проблема в том, что мы сталкиваемся с ситуацией, когда у нас есть предприниматель, у которого много денег, больше, чем у государства, поэтому он может делать очень большие инвестиции, и у которого есть поддержка правительства США. Ни одна компания не может справиться с такой конкурентной ситуацией», — сказал руководитель, призвав европейские страны поддерживать суверенные решения.

Ранее издание European Spaceflight со ссылкой на гендиректора европейского пускового оператора Arianespace Стефана Израэля сообщило, что в Европе конкуренция в области тяжелого ракетостроения нецелесообразна, так как бюджет космических программ в Европе в пять раз меньше, чем в Соединенных Штатах.