В Европе заявили о нецелесообразности конкуренции в ракетостроении

Гендиректор Arianespace заявил о нецелесообразности конкуренции в ракетостроении

В Европе конкуренция в области тяжелого ракетостроения нецелесообразна, так как бюджет космических программ в Европе в пять раз меньше, чем в США, заявил гендиректор европейского пускового оператора Arianespace Стефан Израэль. Об этом пишет издание European Spaceflight.

Руководитель заявил, что конкуренция при разработке замены тяжелой ракеты Ariane 6 вряд ли возможна, поскольку потребует финансирования создания одновременно двух тяжелых носителей. «В какой-то момент потребуется промышленное и политическое согласование для следующей тяжелой ракеты, которая заменит Ariane 6 и будет многоразовой», — сказал Израэль, добавив, что нужно «перестать просто сравнивать SpaceX и Илона Маска с Arianespace».

Руководитель заметил, что для конкуренции со SpaceX «весь европейский космический сектор должен быть единым и амбициозным».

С точкой зрения Израэля согласен специальный советник генерального директора европейской аэрокосмической корпорации Airbus Гийом Фори, согласно которому «эта конкуренция сыграет на руку другим глобальным игрокам» и «может закончиться кровью и слезами». Фори уверен, что в Европе возможна конкуренция среди операторов ракет космического назначения легкого и среднего классов.

В июле гендиректор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер заявил, что успешный запуск ракеты Ariane 6 означает завершение «кризиса запуска».