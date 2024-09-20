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18:06, 20 сентября 2024Наука и техника

Космонавт рассказал о «тихо стареющей» МКС

Космонавт Кононенко: МКС «потихонечку стареет» и «обрастает жирком»

Фото: NASA / Globallookpress.com

Международная космическая станция (МКС) «потихонечку стареет» и «обрастает жирком», рассказал космонавт госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время на МКС не хватает мест для хранения запасных приборов на случай замены оборудования, которое может отказать. Также часть экспериментов проводится с техникой, которую космонавты вынуждены размещать в жилых зонах станции. «За состоянием станции следят строго и придирчиво, поскольку это один из важнейших вопросов безопасности экипажа», — заключил космонавт.

В июне Кононенко сказал, что европейская рука-манипулятор European Robotic Arm (ERA) расширила возможности космонавтов в открытом космосе. Космонавт добавил, что манипулятор необходим для работы с различными грузами на внешней поверхности МКС и обслуживания российского сегмента станции.

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      Иван Потапов
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