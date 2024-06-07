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17:52, 7 июня 2024Наука и техника

Космонавт Кононенко оценил европейский манипулятор

Кононенко: манипулятор ERA расширил возможности космонавтов в открытом космосе

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Европейская рука-манипулятор European Robotic Arm (ERA) расширила возможности космонавтов в открытом космосе. С такой оценкой выступил космонавт госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, манипулятор позволил расширить возможности проведения внекорабельной деятельности (ВКД). «На манипуляторе есть телекамеры, с помощью которых проводится инспекция поверхности модулей российского сегмента МКС или определенных элементов станции без необходимости выполнения ВКД», — сказал космонавт.

Кононенко добавил, что манипулятор необходим для работы с различными грузами на внешней поверхности МКС и обслуживания российского сегмента станции.

В мае космонавт госкорпорации Александр Гребенкин осмотрел стыковочный узел малого исследовательского модуля МММ1 российского сегмента МКС при помощи ERA.

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      Иван Потапов
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