Космонавт Кононенко оценил европейский манипулятор

Кононенко: манипулятор ERA расширил возможности космонавтов в открытом космосе

Европейская рука-манипулятор European Robotic Arm (ERA) расширила возможности космонавтов в открытом космосе. С такой оценкой выступил космонавт госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, манипулятор позволил расширить возможности проведения внекорабельной деятельности (ВКД). «На манипуляторе есть телекамеры, с помощью которых проводится инспекция поверхности модулей российского сегмента МКС или определенных элементов станции без необходимости выполнения ВКД», — сказал космонавт.

Кононенко добавил, что манипулятор необходим для работы с различными грузами на внешней поверхности МКС и обслуживания российского сегмента станции.

В мае космонавт госкорпорации Александр Гребенкин осмотрел стыковочный узел малого исследовательского модуля МММ1 российского сегмента МКС при помощи ERA.