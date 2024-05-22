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17:30, 22 мая 2024Наука и техника

Космонавт осмотрел узел модуля МКС при помощи европейского манипулятора

Космонавт осмотрел узел российского модуля МКС при помощи руки-манипулятора ERA

Кадр: Олег Кононенко /  Роскосмос /  ТАСС

Космонавт госкорпорации «Роскосмос» Александр Гребенкин осмотрел стыковочный узел малого исследовательского модуля МММ1 российского сегмента Международной космической станции (МКС) при помощи европейской руки-манипулятора European Robotic Arm (ERA). Об этом сообщает ТАСС.

«В миссии осмотра стыковочного узла МИМ1 манипулятором ERA было выполнено перемещение манипулятора к месту оптимального вида стыковочного узла с камер ERA, его осмотр и возвращение манипулятора в положение хранения на модуле МЛМ», — рассказал космонавт Олег Кононенко.

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В августе 2021 года глава НАСА Билл Нельсон заявлял, что российский модуль «Наука» и европейский робот-манипулятор ERA помогут совершить еще больше открытий, ценных как для жизни на Земле, так и для продвижения на Марс.

20-тонный многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» вместе с роботом-манипулятором ERA пристыковался к российскому сегменту МКС в июле 2021 года.

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      Иван Потапов
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