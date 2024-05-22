Космонавт осмотрел узел модуля МКС при помощи европейского манипулятора
Космонавт госкорпорации «Роскосмос» Александр Гребенкин осмотрел стыковочный узел малого исследовательского модуля МММ1 российского сегмента Международной космической станции (МКС) при помощи европейской руки-манипулятора European Robotic Arm (ERA). Об этом сообщает ТАСС.
«В миссии осмотра стыковочного узла МИМ1 манипулятором ERA было выполнено перемещение манипулятора к месту оптимального вида стыковочного узла с камер ERA, его осмотр и возвращение манипулятора в положение хранения на модуле МЛМ», — рассказал космонавт Олег Кононенко.
В августе 2021 года глава НАСА Билл Нельсон заявлял, что российский модуль «Наука» и европейский робот-манипулятор ERA помогут совершить еще больше открытий, ценных как для жизни на Земле, так и для продвижения на Марс.
20-тонный многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» вместе с роботом-манипулятором ERA пристыковался к российскому сегменту МКС в июле 2021 года.