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09:28, 20 сентября 2024Из жизни

Крысы чуть не съели заживо полугодовалого ребенка из-за равнодушия отца

В США крысы 50 раз укусили полугодовалого ребенка из-за халатности отца

Фото: Silvia / Pixabay

В штате Индиана, США, мужчину обвинили в халатности, приведшей к тому, что его сына чуть заживо не съели крысы. Об этом пишет Daily Mirror.

В 2023 году Дэвид Шонабаум заметил, что его полугодовалый сын истекает кровью. Он вызвал полицию. Прибывшие с ней врачи определили, что младенца 50 раз укусили крысы. Грызуны до костей обглодали пальцы на его правой руке и оставили раны на лице и всему остальному телу.

Во время следствия выяснилось, что семья Шонабаума жила в полной антисанитарии. Согласно информации от прокуроров, именно равнодушие отца к жилищным условиям стало причиной увечий ребенка. Он два года сознательно игнорировал предупреждения местной администрации, заметившей печальное состояние дома. Отмечается, что мужчине были выданы многоразовые ловушки для крыс, однако он ни разу ими не воспользовался.

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Суд вынесет окончательный приговор Шонабауму 2 октября. Его сын остался жив, здоровье ребенка восстанавливается.

Ранее сообщалось, что в Великобритании полчища крыс захватили район в городе Уотфорд, графство Хартфордшир, и терроризируют жильцов крупного жилого комплекса. Одна жительница рассказала, что это заставило ее облачаться в защитный костюм и резиновые сапоги во время занятий садоводством.

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      Юлия Юткина
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