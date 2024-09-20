Культовый советский сатирик назвал Харламова комиком от бога

Сатирик Семен Альтов назвал Гарика Харламова комиком от бога

Культовый советский и российский писатель-сатирик Семен Альтов назвал звезду Comedy Club Гарика Харламова комиком от бога. О современном юморе он высказался в беседе с каналом «Центральное телевидение», выпуск вышел на YouTube.

«Есть Comedy Club. Мощная такая структура, серьезная организация. Харламов — это комик от бога, это безусловно», — заявил Альтов. Сатирик добавил, что ему нравятся некоторые номера в Comedy Club.

Говоря о современной стендап-комедии, он отметил, что в этом жанре есть приятные молодые люди. Вместе с тем Альтов посетовал на обилие мата в стендапе. Кроме того, сатирик признался, что женский стендап иногда кажется ему «мужиковатым».

Ранее Харламов объявил о закрытии Comedy Club после 19 лет существования. Отмечалось, что последний выпуск шоу выйдет 20 сентября. Вместе с тем, как обратили внимание в сети, в программе телепередач ТНТ можно найти выпуск проекта, который выйдет 27 сентября, после его предполагаемого закрытия. Согласно анонсу выпуска, шоу будет выходить в обновленном формате.