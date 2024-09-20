Лавров ответил на обвинения в предоставлении ядерных технологий Ирану

Лавров назвал небылицей обвинения о ядерном сотрудничестве России и Ирана

Россия не нарушает норм международного права в отношениях с Ираном, в том числе и в вопросах технического сотрудничества. Так министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на обвинения в якобы предоставлении ядерных технологий Ирану. Видео интервью министра телеканалу Sky News Arabia опубликовано на YouTube-канале МИД России.

«Если США выдумывают по десять небылиц в день, обвиняя нас во всех смертных грехах, это ничего не значит», — заявил глава МИД России. Дипломат добавил, что тот же принцип касается взаимодействия с Корейской Народно-Демократической Республикой.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил предложение российского МИД подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Предполагается, что документ будет подписан обеими сторонами на высшем уровне.