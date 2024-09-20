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19:45, 20 сентября 2024Мир

Лавров пригрозил «хозяевам украинского режима» российским оружием

Лавров: применение оружия Москвы может иметь последствия для Киева

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

У Москвы на вооружении есть такие виды оружия, потенциальное применение которого будет иметь последствия для хозяев украинского режима за рубежом. Об этом в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Смею вас заверить, у нас есть вооружения, [применение] которых будут иметь серьеные последствия для хозяев украинского режима. Эти вооружения имеются. Они в состоянии полной боевой готовности», — предупредил министр.

Ранее Лавров заявил, что западные политики играют с эскалацией на Украине, у них «менталитет ребенка». По его словам, уже несколько месяцев в мире идет дискуссия о том, что Россия только угрожает и говорит про «красные линии». При этом Запад каждый раз их пересекает и ничего не происходит. Он также заявил, что инициативы предоставить Украине дальнобойные западные ракеты и разрешить ей наносить удары по целям в России вызовут прямую войну НАТО с Россией.

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      Виктория Кондратьева
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