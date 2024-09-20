Лавров рассказал о влиянии «глубинного государства» на украинский конфликт

Лавров: США продолжают конфликт на Украине из-за «глубинного государства»

США продолжают конфликт на Украине из-за действий «глубинного государства». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Sky News Arabia, видео опубликовано на YouTube-канале ведомства.

Лавров рассказал о влиянии «глубинного государства» в США на конфликт на Украине и подчеркнул, что президент страны Джо Байден фактически не руководит страной. При этом Вашингтон продолжает вести кампанию против России с помощью Украины, подчеркнул глава МИД России.

«Машина работает. И она заряжена на то, чтобы никогда не иметь конкурента, который будет угрожать американскому доминированию», — отметил министр. По мнению Лаврова, по этой причине нынешняя избирательная кампания в США не повлияет на политический курс страны.

Ранее Лавров напомнил о начале санкционной войны против России при бывшем президенте США Дональде Трампе. Он добавил, что Россия будет готова работать с любым американским президентом.