Лавров рассказал об оставленном США вакууме

Лавров: США оставляют после себя вакуум, уничтожая мирных жителей

США оставляют после себя вакуум, уничтожая мирных жителей в различных странах мира. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Sky News Arabia, видео опубликовано на YouTube-канале ведомства.

Лавров прокомментировал высказывание об оставленном США вакууме на Ближнем Востоке, который могут заполнить Россия и Китай. Дипломат отметил, что Вашингтон после Второй мировой войны всегда декларировал многочисленные цели, включая внедрение демократии в различных частях мира.

Министр рассказал об уничтожении мирных жителей американскими войсками в ходе операций во Вьетнаме и Афганистане. «Никакой цели не достигли. Они сели на вертолеты и улетели», — подчеркнул глава МИД России.

Ранее Лавров назвал печальным зрелищем ход предвыборной кампании в США. Он отметил, что сторонние наблюдатели могут самостоятельно сделать выводы о природе американской демократии.