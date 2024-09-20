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19:16, 20 сентября 2024Мир

Лавров рассказал об оставленном США вакууме

Лавров: США оставляют после себя вакуум, уничтожая мирных жителей

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

США оставляют после себя вакуум, уничтожая мирных жителей в различных странах мира. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Sky News Arabia, видео опубликовано на YouTube-канале ведомства.

Лавров прокомментировал высказывание об оставленном США вакууме на Ближнем Востоке, который могут заполнить Россия и Китай. Дипломат отметил, что Вашингтон после Второй мировой войны всегда декларировал многочисленные цели, включая внедрение демократии в различных частях мира.

Министр рассказал об уничтожении мирных жителей американскими войсками в ходе операций во Вьетнаме и Афганистане. «Никакой цели не достигли. Они сели на вертолеты и улетели», — подчеркнул глава МИД России.

Ранее Лавров назвал печальным зрелищем ход предвыборной кампании в США. Он отметил, что сторонние наблюдатели могут самостоятельно сделать выводы о природе американской демократии.

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      Юрий Леонов
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