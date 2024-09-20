Литва разберет свою ТЭЦ для передачи Украине

Фон дер Ляйен: в Литве разберут ТЭЦ для передачи Украине по частям

В Литве разберут теплоэлектростанцию (ТЭЦ) для передачи ее Украине по частям. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве, передает агентство УНИАН в Telegram-канале.

К настоящему времени страны Евросоюза (ЕС) предоставили не менее два миллиарда евро для поддержки украинской энергетики, напомнила фон дер Ляйен. «Это уже 10 тысяч трансформаторов и генераторов, а также целая тепловая электростанция, которая демонтируется в Литве и перевозится в Украину, чтобы восстановить ее. И еще больше поступит», — сказала она.

Ранее сообщалось, что из-за проблем с энергогенерацией Министерство энергетики Украины решило импортировать электричество из пяти соседних стран.