Мать Честера Беннингтона рассказала об угрозах ее сыну

Мать Честера Беннингтона заявила, что ее сыну угрожал второй солист Linkin Park

Мать бывшего солиста Linkin Park Честера Беннингтона Сьюзан Юбэнкс рассказала, что второй солист группы Майк Шинода давно угрожал, что заменит его на другую артистку. Об этом женщина рассказала в интервью изданию Rolling Stone.

По словам Сьюзан, она чувствует себя преданной из-за того, что в Linkin Park пришла скандальная певица Эмили Армстронг.

«Они изо всех сил стараются стереть прошлое. Армстронг поет песни моего сына, это шок. Шинода давно угрожал Честеру, что заменит его, что его песни будут звучать лучше с женским вокалом. Чувствую ли я себя преданной? Конечно, да!» — заявила она.

Ранее сообщалось, что с подобным заявлением выступил и сын ушедшего музыканта Честера Беннингтона.