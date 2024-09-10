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16:39, 10 сентября 2024Культура

Сын солиста Linkin Park обвинил группу в предательстве

Сын Честера Беннингтона обвинил Linkin Park в предательстве из-за новой солистки

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Джейми Беннингтон, сын солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, назвал появление новой вокалистки Эмили Армстронг предательством. Об этом он сказал в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Вы тихо стерли жизнь и наследие отца в режиме реального времени, предали доверие, оказанное вам поклонниками Linkin Park, включая меня», — заявил мужчина, обращаясь к основателю музыкального коллектива Майку Шиноде.

Ранее заменившую Честера Беннингтона в Linkin Park певицу обвинили в поддержке насильника.

О том, что девушка пополнила состав культовой рок-группы, стало известно в начале сентября.

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      Варвара Кошечкина
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