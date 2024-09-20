Матвиенко рассказала любимый анекдот про вышедших из тюрьмы женщин

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала один из любимых анекдотов во время выступления на Евразийском женском форуме, передает РИА Новости.

«Две женщины просидели в одной камере 10 лет в тюрьме и так случилось, что они одновременно вышли за ворота тюрьмы и… Еще два часа проговорили», — сказала она.

В ходе форума глава Совфеда рассказала присутствующим еще один анекдот на фоне обсуждения влияния гаджетов на детей. «Жена неожиданно на день рождения мужу подарила пейджер», — поделилась она.

В рамках форума Матвиенко также сообщила об обсуждении запрета движения чайлдфри в Минюсте.