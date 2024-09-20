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00:32, 20 сентября 2024Россия

Матвиенко рассказала один из любимых анекдотов

Матвиенко рассказала любимый анекдот про вышедших из тюрьмы женщин

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала один из любимых анекдотов во время выступления на Евразийском женском форуме, передает РИА Новости.

«Две женщины просидели в одной камере 10 лет в тюрьме и так случилось, что они одновременно вышли за ворота тюрьмы и… Еще два часа проговорили», — сказала она.

В ходе форума глава Совфеда рассказала присутствующим еще один анекдот на фоне обсуждения влияния гаджетов на детей. «Жена неожиданно на день рождения мужу подарила пейджер», — поделилась она.

В рамках форума Матвиенко также сообщила об обсуждении запрета движения чайлдфри в Минюсте.

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      Марина Совина
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