Реставратор замка Майендорф нажился за счет госземель

«Известия»: реставрацию Майендорфа оценили дешевле отданных за него госземель

Компания, ответственная за реставрацию замка баронессы Майендорф, нажилась за счет госземель. О новых подробностях дела подмосковной усадьбы пишут «Известия».

По сведениям Генпрокуратуры, в 2001 году компания «Кантри-Про» получила 99 гектаров приусадебной земли в обмен на реставрацию и реконструкцию исторического замка Майендорф в Барвихе, а также строительство гособъекта. Земля была поделена и перепродана под застройку.

В ходе очередного заседания, прошедшего 18 сентября, стало известно, что реставрационные работы обошлись подрядчику в разы дешевле суммы, вырученной от продажи участков. «Это была сделка по купле-продаже, земля покупалась под коммерческую застройку. А значит, расчет цены был необоснованным. Цена должна была рассчитываться по действовавшей на тот момент рыночной стоимости», — заявили в надзорном ведомстве. Согласно подсчетам специалистов, госземли, оцениваемые в 3,5 миллиарда рублей, были распроданы за 54,4 миллиона рублей. В то же время расходы на реставрацию усадьбы, в соответствии с актом выполненных работ, не превысили 321 миллиона рублей.

В 2001 году земли санатория «Барвиха» площадью 99 гектаров были денационализированы и проданы частному инвестору — ООО «Кантри Про». Из этих земель был оформлен закрытый коттеджный поселок «Сады Майендорф», элитные участки быстро разошлись по частным рукам и затем неоднократно перепроданы. В 2009 году ООО было ликвидировано.

В 2013 году прокуратура обнаружила в проведении сделки недочеты и возбудила уголовное дело по факту незаконной приватизации земель в Барвихе. Оно было закрыто, однако в январе 2024 года генпрокуратура РФ обратилась в суд с требованием признать приватизацию земель незаконной и вернуть их государству.