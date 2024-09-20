Минобороны отчиталось о групповых ударах в зоне СВО

Российские войска за неделю нанесли 27 групповых ударов в зоне спецоперации

Российские войска за неделю нанесли 27 групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, атаки проводились с помощью высокоточного оружия и ударных беспилотников. Удары поразили места хранения украинских дронов, а также объекты энергетики, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса страны.

Помимо того, российским войскам удалось атаковать склады боеприпасов, ремонтные базы, пункты дислокации иностранных наемников и подразделений ВСУ, а также воинский эшелон с иностранным вооружением.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар аэробаллистическими ракетами «Кинжал» по аэродромной инфраструктуре Украины. Удары, как уточнил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, наносились по аэродрому близ города Староконстантинов Хмельницкой области Украины.