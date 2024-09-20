Мужчина наткнулся на отрубленную ногу в ботинке

Во Франции полицейские нашли две отрубленные ноги в походной обуви

Во Франция полиция начала расследование по факту обнаружения двух отрубленных ног в походной обуви. Об этом сообщает The Straits Times.

Неизвестный прохожий наткнулся на ботинок с оторванной человеческой ступней, когда прогуливался вдоль реки Сена. Мужчина сразу же вызвал полицейских. Те приехали на вызов, осмотрели окрестности и нашли еще одну ступню.

Отмечается, что у бывшего обладателя ног был 42-й размер обуви. Полицейские предполагают, что имеют дело с убийством.

Ранее сообщалось, что житель Уэльса обнаружил на пляже нечто напоминающее человеческую руку. Однако впоследствии выяснилось, что останки принадлежат не человеку, а тюленю.