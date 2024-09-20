Назван срок запуска Crew Dragon с космонавтом Горбуновым

Корабль Crew Dragon с космонавтом Горбуновым запустят к МКС 26 сентября

Пилотируемый корабль Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» Александром Горбуновым и астронавтом НАСА Ником Хейгом запустят к Международной космической станции (МКС) 26 сентября. Соответствующий срок со ссылкой на госкорпорацию назвали в ТАСС.

Таким образом, миссия Crew-9 перенесена с 25 на 26 сентября.

Ранее агентство сообщало, что НАСА с 24 на 25 сентября отложило Crew Dragon с Горбуновым и Хейгом. Причиной переноса пуска корабля стала необходимость завершить предстартовую подготовку.

Также в сентябре НАСА заявило, что в миссии Crew-9 оставят Горбунова и Хейга.

Число членов экипажа Crew-9 сократили в два раза, поскольку в феврале 2025-го на Crew Dragon на Землю должны вернутся астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс, доставленные на МКС на Starliner.