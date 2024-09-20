Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:21, 20 сентября 2024Наука и техника

Назван срок запуска Crew Dragon с космонавтом Горбуновым

Корабль Crew Dragon с космонавтом Горбуновым запустят к МКС 26 сентября

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пилотируемый корабль Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» Александром Горбуновым и астронавтом НАСА Ником Хейгом запустят к Международной космической станции (МКС) 26 сентября. Соответствующий срок со ссылкой на госкорпорацию назвали в ТАСС.

Таким образом, миссия Crew-9 перенесена с 25 на 26 сентября.

Ранее агентство сообщало, что НАСА с 24 на 25 сентября отложило Crew Dragon с Горбуновым и Хейгом. Причиной переноса пуска корабля стала необходимость завершить предстартовую подготовку.

Также в сентябре НАСА заявило, что в миссии Crew-9 оставят Горбунова и Хейга.

Число членов экипажа Crew-9 сократили в два раза, поскольку в феврале 2025-го на Crew Dragon на Землю должны вернутся астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс, доставленные на МКС на Starliner.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский захотел завершить конфликт с Россией в 2024 году. Единственным способом он назвал свою «формулу мира»

      Полковник высказался о будущем группировки ВСУ в Курской области

      Бывший глава МВД Украины рассказал о последствиях взятия Покровска под контроль ВС России

      Дима Билан зарегистрировал собственный магазин

      Дело возбудили после конфликта на территории школы в Ростовской области

      Россияне стали тратить меньше денег на курортах Турции

      Домохозяйкам посоветовали кинуть в унитаз шипучие таблетки

      В российском регионе второй раз за год зацвела сирень

      В ЦБ сменится глава отвечающего за предложения по ставке департамента

      Космонавт рассказал о «тихо стареющей» МКС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше