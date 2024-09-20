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12:11, 20 сентября 2024Экономика

Названа дата прихода осени

Московский планетарий: осень в Северном полушарии наступит 22 сентября

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Астрономическая осень в Северном полушарии Земли наступит в день осеннего равноденствия, 22 сентября. Такую дату назвал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Равноденствие — это момент пересечения небесного экватора центром видимого диска Солнца. В Московском планетарии напомнили, что осеннее равноденствие уравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле. После перехода Солнца в Южное полушарие ночь в Северном полушарии становится длиннее дня. В Южном полушарии Земли ночи становятся короче, наступает астрономическая весна.

О приходе осенней погоды в столицу ранее предупреждал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Так, 20 сентября днем ожидается плюс 22 градуса, 21-го — 19-21 градус. В день осеннего равноденствия температура резко понизится, днем в столице ожидается плюс 11-16 градусов.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, в свою очередь, предупредила жителей столицы о риске остаться без золотой осени из-за засушливого сентября.

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